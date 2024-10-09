На территории населенного пункта Гурьевского муниципального округа Кузбасса обнаружен и локализован очаг амброзии полыннолистной

Инспекторы отдела государственного фитосанитарного надзора в ходе проверки поступившей в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информации выявили на территории села Малая Салаирка Гурьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса карантинный объект – Амброзию полыннолистную (Ambrosia artemisiifolia linnaeus). Очаг вредителя в настоящее время локализован в границах земель населенных пунктов.

Кроме того, 3 октября 2024 года в целях недопущения распространения на территории Кемеровской области — Кузбасса и за пределами региона, а также ликвидации очага данного карантинного объекта приказом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по Амброзии полыннолистной на территории села Малая Салаирка на общей площади 50 га. Данные меры предусматривают реализацию соответствующей программы, содержащей перечень мероприятий по локализации очага карантинного объекта, а также перечень установленных ограничений к деятельности граждан и юридических лиц.

Более подробно ознакомиться с границами установленной карантинной фитосанитарной зоны, программой локализации и ликвидации очага карантинного объекта и перечнем мероприятий можно по ссылке.

Контакты специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемеровской области — Кузбассе: 8(3842) 36-15-80, е-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б.