Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На территории населенного пункта Гурьевского муниципального округа Кузбасса обнаружен и локализован очаг амброзии полыннолистной

 

Инспекторы отдела государственного фитосанитарного надзора в ходе проверки поступившей в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информации выявили на территории села Малая Салаирка Гурьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса карантинный объект – Амброзию полыннолистную (Ambrosia artemisiifolia linnaeus). Очаг вредителя в настоящее время локализован в границах земель населенных пунктов.

Кроме того, 3 октября 2024 года в целях недопущения распространения на территории Кемеровской области — Кузбасса и за пределами региона, а также ликвидации очага данного карантинного объекта приказом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по Амброзии полыннолистной на территории села Малая Салаирка на общей площади 50 га. Данные меры предусматривают реализацию соответствующей программы, содержащей перечень мероприятий по локализации очага карантинного объекта, а также перечень установленных ограничений к деятельности граждан и юридических лиц.

Более подробно ознакомиться с границами установленной карантинной фитосанитарной зоны, программой локализации и ликвидации очага карантинного объекта и перечнем мероприятий можно по ссылке.

Контакты специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемеровской области — Кузбассе: 8(3842) 36-15-80, е-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б.

Общество
kuzbassnews.ru
09/10/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus