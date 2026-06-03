На участке автотрассы Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк полностью восстановлено движение

С 12:00 3 июня открыт проезд движения всех видов транспорта, включая автобусы и грузовые автомобили, по двум полосам движения на участке автомобильной дороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк.

«На первом этапе важнее всего было вернуть транспортную доступность поселений, которые оказались отрезанными. Этого удалось добиться уже в течение первых нескольких дней, когда было организовано движение легкового транспорта по временному объезду. Следующей задачей стало восстановление движения уже по основному пути, к настоящему моменту она тоже выполнена. Теперь готовимся к проведению проектно-изыскательских работ по подготовке капитального ремонта участка. Их итоговым результатом должно стать крепкое, качественное, устойчивое дорожное полотно для комфортного и безопасного движения», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Напомним, в ночь на 22 апреля в Новокузнецком муниципальном округе произошла просадка дорожного полотна на дороге Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк. Губернатор Кузбасса объявил режим ЧС регионального характера. Это позволило оперативно начать восстановительные работы, мобилизовать все силы и средства для их проведения.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса