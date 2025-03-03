На железнодорожном вокзале в Белово пройдет прием граждан

Вопросы, замечания и предложения по работе в сфере обеспечения общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан на объектах транспорта в зоне обслуживания ЛО МВД России на станции Белово горожане смогут сообщить главному инспектору Инспекции Управления на транспорте МВД России по СФО Галине Федоровне Замешаевой.

В работе общественной приемной также примут участие врио начальника линейного отдела Сергей Николаевич Косенко, беловский транспортный прокурор Сергей Анатольевич Кривошеин и член общественного совета Николай Иванович Кутко.

Прием граждан состоится 4 марта с 10.00 до 12.00 на железнодорожном вокзале (г.Белово, ул. Юбилейная, 1).

Фото: ЛО МВД на транспорте