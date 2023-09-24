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Начат четвертый этап надвижки пролетов моста через реку Томь

Строители приступили к четвертому этапу надвижки металлоконструкций будущего моста через Томь – ключевого объекта автодороги «Северо-западный обход города Кемерово». Металлоконструкция длиной 105 метров весит 1,13 тыс. тонны. 

На сегодняшний день на опорах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 работы выполнены на 100 %. Строители устанавливают стойки на опоре № 6. Длина возводимого моста — 884,6 м, ширина — 27,1 м, предусмотрены 4 полосы движения.

Его стоимость составляет 53,7 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд выделено из федерального бюджета.

Протяженность дороги-обхода — 47,59 км. Уже полностью завершены подготовительные работы — построено 48,2 км технологических дорог, подъездов и временной объездной дороги. Из 57 водопропускных труб смонтировано 35, в данный момент работы ведутся по монтажу еще 15 водопропускных труб. Кроме того, на участках будущей автомобильной дороги ведутся работы по устройству подстилающего слоя и нижних слоев дорожной одежды.

Запустить движение по новой автомобильной дороге планируется в 2024 году.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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