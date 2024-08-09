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Надлежащее уведомление о химобработках посевов существенно снижает риски отравления как пчел, так и людей при сборе дикоросов

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание хозяйствующих субъектов, проводящих работы, сопряженные с применением пестицидов и агрохимикатов, о необходимости своевременного оповещения жителей близлежащих населенных пунктов.

В настоящее время активность проявляют не только аграрии, возделывающие сельскохозяйственные культуры и нацеленные на получение высокого урожая, но и жители населенных пунктов во время сбора ягод и грибов в лесах, расположенных вблизи посевов, а также пчелы в поисках питательного нектара.

В этой связи во избежание отравления людей и пчел пестицидами хозяйствующие субъекты обязаны своевременно и надлежащим образом оповещать жителей населенных пунктов о периодах химизации посевов сельскохозяйственных культур. Это не только позволит предостеречь местное население об опасности посещения полянок, опушек и лесных массивов, находящихся в непосредственной близости от обработанных посевов сельскохозяйственных культур, но также поспособствует сокращению случаев гибели пчел от ядохимикатов.

  

Общество
kuzbassnews.ru
09/08/2024
Общество
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