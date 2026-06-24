С 22 по 28 июня в России проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств. Многие подростки пробуют запрещенные вещества уже в школе. Наркотики, как и алкоголь - самый быстрый и простой способ получить удовольствие, когда у молодого человека нет жизненных целей, ценностей и интересов. Заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дмитрий Макаров рассказал о профилактике наркозависимости и на что родителям следует обратить внимание.

Невозможно однозначно ответить на вопрос, почему у людей возникает наркомания. Как и в случае других психических расстройств, тут играет роль сумма трёх групп факторов:

биологических — в первую очередь связанных с генетической предрасположенностью.

психологических — склонность к импульсивности, неумение справляться со стрессом иным способом. Также в группе риска находятся люди, которые страдают созависимой формой поведения или регулярно принимают другие психоактивные вещества, например алкоголь и никотин.

социальных — чаще наркомания развивается у людей из низших социальных классов, но нередко и дети из благополучных с виду семей начинают принимать наркотики.

Очень важен психологический климат в семье, насколько хорошо налажены взаимоотношения, принято ли делиться своими чувствами и переживаниями. Подросток из семьи с теплой, доверительной атмосферой, даже единожды попробовав наркотик, вряд ли захочет повторить этот опыт, поскольку в его жизни есть другие важные для него вещи, общение в семье и интересный досуг. Родители должны позаботиться о том, чтобы их дети понимали последствия разрушительной привычки и научились противостоять соблазнам.

Как же определить наркозависимость уже на начальной стадии? Признаки употребления наркотиков у подростка: он начинает чаще задерживаться после школы; просит деньги, не объясняя или утаивая причину; часто врёт. Меняется поведение в сторону безразличия ко всему, неожиданные изменения настроения, пропажа из дома ценностей, частые непонятные телефонные звонки. Стоит обратить внимание на «приметы - доказательства» такие как, следы от уколов, порезы, синяки, свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложки, капсулы, флаконы.

Молодежь вообще склонна к поиску нового, необычного, к подражанию и к переоценке своих возможностей. Это приводит к невротизации, метаниям, неприятию реальности. Люди с неустойчивой психикой и несформированной системой ценностей быстро подпадают под влияние наркотиков. Если ребенок с детства растет в доброжелательной теплой атмосфере семьи, имеет поддержку, цели и интересы, то вряд ли он заинтересуется наркотиками.

Наркотическая зависимость является заболеванием, от которого практически невозможно избавиться самостоятельно. Если у вас или близкого человека зависимость от наркотиков – обратитесь за помощью в Кузбасский наркологический диспансер по телефону доверия (3842) 57-07-07 (круглосуточно) или (3846) 66-82-81 (с 08.00 до 16.00).

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Фото предоставлено КЦОЗиМП