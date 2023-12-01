Нарушение правил содержания свиней в ЛПХ

В ноябре 2023 года специалисты Россельхознадзора провели контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, а именно выездное обследование, в отношении владельца личного подсобного хозяйства в целях проверки информации, поступившей от жителя Прокопьевского муниципального округа, о нарушении обязательных требований при содержании свиней.

В ходе мероприятия были выявлены нарушения требований, установленные ветеринарными правилами содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621.

Так, установлено, что территория личного подсобного хозяйства частично не огорожена; хранение навоза осуществляется рядом с помещением для содержания животных, отсутствует площадка для биотермического обеззараживания навоза.

За нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства владельцу ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.