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Нарушение правил содержания свиней в ЛПХ

В ноябре 2023 года специалисты Россельхознадзора провели контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, а именно выездное обследование,  в отношении владельца личного подсобного хозяйства в целях проверки информации, поступившей от жителя Прокопьевского муниципального округа, о нарушении  обязательных требований при содержании свиней.

В ходе  мероприятия были  выявлены нарушения требований, установленные  ветеринарными правилами содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621.

Так, установлено, что территория личного подсобного хозяйства частично не  огорожена; хранение навоза осуществляется рядом с помещением для содержания животных, отсутствует площадка для биотермического обеззараживания навоза.

 За нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства владельцу ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
01/12/2023
Общество
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