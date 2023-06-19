Нарушение правил содержания животных

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу информирует, что с первого сентября текущего года вступают в силу изменения внесённые в Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии". Представляем обзор изменений в данный закон.

В закон добавили статью 2.7 «Ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса». В которой определено, что объектами зоосанитарного статуса являются земельные участки, здания, помещения, строения, сооружения, с использованием которых физические и юридические лица осуществляют деятельность по выращиванию, содержанию и убою животных, по производству, переработке и хранению подконтрольных товаров. Данные правила устанавливают порядок определения и изменения зоосанитарного статуса объектов, критерии их отнесения к незащищенным объектам, объектам низкого, среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты.

В статью 18 «Обязанности организаций и граждан - владельцев животных и производителей продукции животного происхождения» внесена корректировка о предоставлении ветеринарной службе по их требованию доступ к животным для осмотра и учета (за исключением доступа в жилые помещения, расположенные в пределах приусадебных земельных участков), вместо «животных для осмотра».

В данную статью добавлена обязанность владельцев животных по обеспечению маркирования животных и представлению сведений, необходимых для учета животных, лицам, осуществляющим учет животных, по перечню и в сроки, которые установлены ветеринарными правилами маркирования и учета животных.

Так же добавили статьи 19.1 «Маркирование и учет животных» и 19.2 «Зоосанитарный статус», в которых регламентированы порядок маркирования и учета животных и порядок определения зоосанитарного статуса объектов.