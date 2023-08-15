Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

Заведующей Краснобродским ветеринарным участком ГБУ «Прокопьевская СББЖ» Ляпиной А. С. на площадке хозяйствующего субъекта ООО «Птицефабрика Трудармейская» и ветеринарным врачом ГБУ "Новокузнецкая городская СББЖ" Крахалевой И. Г. на предприятии ООО "Первая Компания" оформлены ветеринарные сопроводительные документы с указанием недостоверных сведений о сроках годности подконтрольной продукции, а именно: продление сроков годности продукции путём транзакции «переработка/производство».

На основании вышеизложенного, хозяйствующим субъектам направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

А так же, информационное письмо в Управление ветеринарии Кузбасса о принятии мер по недопущению дальнейших нарушений ветеринарными врачами подведомственных учреждений, при оформлении ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».