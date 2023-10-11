Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии

В управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, поступают обращения от граждан о содержании и вольном выгуле домашних животных (собак).

В рамках рассмотрения обращений, неоднократно выявлялось нарушение законодательство РФ в части вакцинации домашних животных против бешенства. В связи с этим владельцам животных были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

Бешенство – это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса заражённого животного. Характеризуется тяжёлым поражением нервной системы и заканчивается как правило , смертельным исходом для животных.

К сожалению на данный момент лечение не проводится. В целях профилактики необходимо прививать домашних животных против бешенства 1 раз год.

Уберегите себя и своих близких – прививайте ваше животное, ведь если на вашу собаку или кошку нападёт инфицированная бездомная собака, к сожалению ваше животное уже не спасти, а вам будет необходимо пройти курс прививок.

Вот почему прививки от бешенства необходимо делать ежегодно!

Во всех населенных пунктах Российской Федерации все собаки и кошки, независимо от их принадлежности, подлежат обязательной профилактической иммунизации против бешенства с использованием принятых в практику антирабических вакцин в порядке и в сроки, предусмотренные наставлениями по их применению. В ветеринарных паспортах делают отметки о проведённой вакцинации.