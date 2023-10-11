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Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии

 В управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, поступают обращения от граждан о содержании и вольном выгуле домашних животных (собак).

       В рамках рассмотрения обращений, неоднократно выявлялось нарушение законодательство РФ в части вакцинации домашних животных против бешенства. В связи с этим владельцам животных были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

       Бешенство – это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса заражённого животного. Характеризуется тяжёлым поражением нервной системы и заканчивается как правило , смертельным исходом для животных.

       К сожалению на данный момент лечение не проводится. В целях профилактики необходимо прививать домашних животных против бешенства 1 раз год.

       Уберегите себя и своих близких – прививайте ваше животное, ведь если на вашу собаку или кошку нападёт инфицированная бездомная собака, к сожалению ваше животное уже не спасти, а вам будет необходимо пройти курс прививок.

       Вот почему прививки от бешенства необходимо делать ежегодно!

       Во всех населенных пунктах Российской Федерации все собаки и кошки,  независимо от их принадлежности, подлежат обязательной профилактической иммунизации против бешенства с использованием принятых в практику антирабических вакцин в порядке и в сроки, предусмотренные наставлениями по их применению. В ветеринарных паспортах делают отметки о проведённой вакцинации.

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2023
Общество
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