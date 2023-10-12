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Нарушения ветеринарного законодательства при перевозке молодняка крупного рогатого скота.

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее – Управление) поступила информации от ГБУ «Прокопьевская СББЖ» о том, что гражданином Прокопьевского городского округа ввезено 10 голов крупного рогатого скота в ЛПХ без ветеринарных сопроводительных документов. Государственным инспектором проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия - наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) путем проведения анализа из ФГИС «Меркурий». По результатам проведенного анализа установлены признаки нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Собственнику личного подсобного хозяйства Управлением было объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.

В ЛПХ установлены ограничительные мероприятия (карантин), вновь поступившие животные изолированы и подвергаются комплексу ветеринарных мероприятий под строгим контролем ГБУ «Прокопьевская СББЖ». Указанные мероприятия включают в себя ежедневный клинический осмотр и термометрию, проведение диагностических исследований, иммунизацию и лечебно-профилактические обработки.

Общество
kuzbassnews.ru
12/10/2023
Общество
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