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Нарушения, выявленные при помощи системы ФГИС «Меркурий» за октябрь 2023 года

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» на подконтрольной территории за октябрь 2023 года выявлено 42 нарушения, в том числе: 31 нарушение в мясной промышленности; 3 нарушения в рыбной промышленности; 8нарушений в молочной промышленности.

Также при работе в системе выявлен факт поступления продукции на подконтрольные территории на 1 фантомную площадку.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» по уполномоченным лицам всего выявлено 34 нарушения, по которым приняты следующие меры: выдано 21 предупреждение; объявлено 18 предостережений; заблокировано 2 уполномоченных лиц; аннулирована 1 регистрация. По аттестованным специалистам нарушений не выявлено.

В отношении ветеринарных врачей допустивших нарушения при оформлении эВСД в адрес ветеринарных служб направлено 8 представлений и 2 информационных письма с целью принятия обязательных требований по недопущению нарушений действующего законодательства в области ветеринарии.

Общество
kuzbassnews.ru
01/11/2023
Общество

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