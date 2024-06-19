Найденные четверть века назад боеприпасы лишили кузбасского пенсионера права на охоту

В середине 2023 года в отношении 65-летнего пенсионера из Мариинского муниципального округа был постановлен приговор за незаконное хранение найденных 25 лет назад вставного нарезного стволика и более 30 патронов калибра 5,45 мм от боевого стрелкового оружия. Позже прокуратурой Мариинска в результате проверки исполнения законодательства об охране объектов животного мира было установлено, что осуждённый пенсионер владеет охотничьим билетом, предоставляющим право на охоту. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием лишить кузбассовца этого права…

Судом было установлено, что в конце 90-х годов прошлого века житель одного из сёл Мариинского муниципального округа нашёл вставной нарезной стволик калибра 5,345 мм и более 30 патронов калибра 5,45 мм от боевого стрелкового нарезного оружия. Несмотря на отсутствие разрешения на приобретение и хранение боеприпасов и основных частей к такому виду оружия, мужчина оставил их себе. Так он их и хранил более 25 лет.

Незаконное хранение боеприпасов и основных частей к огнестрельному оружию было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области. За совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, пенсионеру было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Позже в рамках прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере прокуратурой Мариинска была проведена проверка, которая выявила у осуждённого выданный ещё в 2012 году действующий охотничий билет, предоставляющий ему право на охоту. При этом действующее законодательство запрещает владеть охотничьим билетом лицам, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Право пользования животным миром прекращается в случаях нарушения законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и условий, указанных в документах, на основании которых осуществляется это право.

В связи с тем, что принудительное прекращение права пользования животным миром осуществляется в судебном порядке, прокурор и обратился в суд с требованием прекращения права пенсионера на осуществление им охоты.

Сам пенсионер в суд не явился, но до судебного заседания представил в суд заявление, в котором исковые требования прокурора признал.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования прокурора. Право кузбассовца на осуществление охоты было прекращено. В течение трёх рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу он обязан возвратить охотничий билет в Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд