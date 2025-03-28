Неделя культуры завершилась в Мариинском округе

Творческие работники встречались на диалоговых площадках, знакомились с экспертами в различных направлениях, посещали мастер-классы, получали новый опыт и делились своим.

В детской музыкальной школе № 22 города Мариинска прошел праздник, посвященный Дню работника культуры. Глава Мариинского муниципального округа Александр Анатольевич Кривцов поздравил культработников с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды. Вниманию участников встречи была представлена постановка по рассказам народного мастера, члена Союза художников России Юрия Михайловича Михайлова с участием Губернаторского оркестра русских народных инструментов, ансамбля народной музыки «СмоРодина» и литературного театра «Слово».

Также в городе Мариинске состоялся круглый стол «Вопросы эффективного взаимодействия учреждений культуры и образования Мариинского муниципального округа в рамках программы «Пушкинская карта». В работе приняли участие заместитель главы Мариинского округа по социальным вопросам Галина Алексеевна Малетина, начальник управления культуры Мария Владимировна Бесолбасова, директор культурно-досугового центра «Юбилейный» города Мариинска Инга Викторовна Бутакова, заведующая Дворцом культуры Мариинского округа Оксана Борисовна Жукова и директор Мариинского информационно-методического центра управления образования Любовь Николаевна Погожева. В ходе встречи обсудили вопросы и проблемы взаимодействия учреждений по программе, наметили новые планы и стратегию привлечения подростков на мероприятия по «Пушкинской карте.

Фото: информационно-методический центр управления культуры Мариинского округа