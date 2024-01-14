Неделя продвижения активного образа жизни под контролем медиков Первой больницы Новокузнецка

С 9 по 15 января в рамках Недели продвижения активного образа жизни медицинские работники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова провели с активистами комплексного центра социального обслуживания населения Кузнецкого района лекцию о пользе активного образа жизни, пеших прогулок и вреде гиподинамии.

Все знают, что физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья человека в любом возрасте, но особенно в пожилом возрасте.

Как утверждает заведующий центром здоровья НГКБ № 1 Максим Сухомлинов, регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, сахарный диабет и некоторых видов рака. Она также помогает поддерживать нормальный вес тела, заботиться о психическом здоровье, повышать качество жизни и благополучие.

Заведующий центром здоровья рекомендовал всем слушателям лекции утро начинать с зарядки или прогулки со скандинавскими палками. Кстати, в рамках мероприятия со всеми желающими провели «Тропу здоровья», где еще раз показали правила ходьбы «по-скандинавски».

«Помните, что только регулярные занятия принесут результат, - рассказывает Максим Юрьевич. - Двигаться можно во время похода в магазин, прогулки с внуками или с собакой. Если позволяет состояние, то лучше подниматься по лестнице пешком. Плавание подходят практически для любого возраста. Ну, а самое главное - физическая активность должна быть регулярной и дозированной. Любые упражнения должны выполняться в комфортном режиме».

Чем опасна гиподинамия?

По оценкам ВОЗ, у людей с гиподинамией на 33% выше риск ранней смертности по сравнению с теми, кто уделяет достаточно времени физической активности. При низкой физической активности увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Именно гиподинамия – основная причина 21-25% случаев рака молочной железы и толстой кишки, 27% случаев диабета и 30% случаев ишемической болезни сердца.

Сколько нужно двигаться?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. ВОЗ выделяет три возрастных категории, для каждой из которых предусмотрены свои нормы и рекомендации по физической активности. Уровень активности следует подбирать с учетом состояния здоровья.

Детям и подросткам (5-17 лет) нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры.

Взрослые люди (18-64 года) должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, высокой интенсивности – не менее 75 минут в неделю. Можно распределять это время – например, заниматься 30 минут 5 раз в неделю. Не менее двух раз в неделю необходимо заниматься силовыми упражнениями.

Пожилые люди (65+ лет) должны следовать тем же рекомендациям, но включать в свой режим дня упражнения на равновесие, которые помогут избежать падений.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).