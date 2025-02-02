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Студентам медицинского колледжа рассказали о вреде наркотиков.

Новокузнецкие врачи продолжают профилактическую работу с молодёжью. 
Студентам медицинского колледжа рассказали о вреде наркотиков.
Профилактика наркомании среди молодежи является актуальной задачей. Причинами употребления наркотических веществ могут быть любопытство, созависимость, чувство ненужности, желание выделиться.
Медициеские работники Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 рассказали о медицинских и социальных последствиях наркомании.
Студенты принимали активное участие в обсуждении темы, задавали интересующие вопросы
«Употребление наркотических веществ разрушает здоровье растущего организма. Становится преградой на пути его развития как личности, ухудшает способность учиться, - рассказывает главная медицинская сестра лечебного учреждения Тамара Букина, ответственная за работу со студентами медицинского колледжа. - Под действием наркотиков часто совершаются противоправные деяния. Возрастает риск заражения различными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ, СПИД.
Можно много говорить о вреде наркомании, но главное каждый должен понять: наркомания и здоровая, счастливая, успешная жизнь вещи несовместимые».
Профилактическая работа будет продолжена.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). k

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/02/2025
Здоровье
Образование
Новокузнецк
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