Новокузнецкие врачи продолжают профилактическую работу с молодёжью.

Студентам медицинского колледжа рассказали о вреде наркотиков.

Профилактика наркомании среди молодежи является актуальной задачей. Причинами употребления наркотических веществ могут быть любопытство, созависимость, чувство ненужности, желание выделиться.

Медициеские работники Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 рассказали о медицинских и социальных последствиях наркомании.

Студенты принимали активное участие в обсуждении темы, задавали интересующие вопросы

«Употребление наркотических веществ разрушает здоровье растущего организма. Становится преградой на пути его развития как личности, ухудшает способность учиться, - рассказывает главная медицинская сестра лечебного учреждения Тамара Букина, ответственная за работу со студентами медицинского колледжа. - Под действием наркотиков часто совершаются противоправные деяния. Возрастает риск заражения различными инфекционными заболеваниями, включая ВИЧ, СПИД.

Можно много говорить о вреде наркомании, но главное каждый должен понять: наркомания и здоровая, счастливая, успешная жизнь вещи несовместимые».

Профилактическая работа будет продолжена.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). k