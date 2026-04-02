Неделя здоровья матери и ребенка

Первый год жизни ребенка самый важный для развития мозга и для всего организма. В этот короткий период малыш растет с невероятной скоростью: развивается нервная система, укрепляются мышцы и кости, формируется иммунитет, отлаживается работа сердца, легких, органов пищеварения. Всё это тесно связано: здоровье тела напрямую влияет на развитие интеллекта и эмоций, а умственная активность — на физический рост. Главная задача родителей - создать условия, в которых тело и мозг малыша будут развиваться гармонично, рассказала Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Физическое развитие

Создавайте возможности для движения. Ползание, перевороты, упражнения на животе и игры с предметами помогают укреплять мышцы, развивать координацию и уверенность в движениях. Даже простая гимнастика или совместная игра на коврике несколько раз в день стимулирует рост и развитие ребенка.

Нервно-психическое и умственное развитие

Разговаривайте с ребенком, показывайте игрушки, объясняйте, что происходит вокруг. Простое наблюдение за предметами, повторение действий взрослого и короткие игры помогают формировать внимание, память и первые навыки решения задач.

Речевое развитие

Читайте вслух, называйте предметы и действия, повторяйте слова ребенка. Лепет и первые слова формируются именно в активном общении. Даже короткие диалоги с малышом несколько раз в день создают прочную основу для будущего словарного запаса.

Эмоциональное и социальное развитие

Проявляйте внимание и ласку, отвечайте на сигналы ребенка, держите его на руках, обнимайте, улыбайтесь. Такие простые действия укрепляют привязанность, доверие, помогают малышу чувствовать себя в безопасности и формировать эмоциональную стабильность.

Физиологическое развитие

Следите за полноценным сном, регулярным питанием и гигиеной ребенка. Здоровый режим сна и питания поддерживает его иммунитет, нормальный рост и энергичность, что напрямую влияет на все остальные сферы развития.

Грудное вскармливание

Грудное вскармливание является важным средством первичной профилактики заболеваний ребенка (в том числе профилактики избыточного веса и ожирения во взрослых возрастах) и матери и незаменимым средством обеспечения идеального питания для здорового развития младенцев.

Медицинские осмотры

Младенцы до года проходят медицинские осмотры ежемесячно. Для большего удобства в детских поликлиниках предусмотрен специальный «грудничковый день» для плановых осмотров малышей. В определенные дни и часы (уточнить эту информацию можно в своей поликлинике) специалисты ведут прием исключительно детей от месяца до года.

