Неосмотрительность московской коллекторской компании избавила жителя Кузбасса от долга почти в 100 тысяч рублей

В ходе рассмотрения искового заявления профессиональной коллекторской организации «ФЕНИКС» о взыскании с жителя Мариинска долга по кредитному договору в размере около 100 тысяч рублей судом было установлено, что коллекторской компании в 2022 году просроченные кредитные обязательства мариинца были переданы уже с пропущенным сроком исковой давности более чем на 7 лет.

Около 12 лет назад житель Мариинска заключил с одним из коммерческих банков кредитный договор на сумму 50 тысяч рублей сроком на пять месяцев с процентной ставкой около 60% годовых, по которому не внёс ни одного платежа. При этом банк по необъяснимым причинам не предъявлял претензий относительно образовавшейся задолженности, но через полтора года после заключения кредитного договора передал право взыскания долга компании из Ростовской области «П.Р.Е.С.К.О».

Новый кредитор также не торопился предпринимать меры по взысканию долга с кузбассовца, и в итоге почти через 8 лет (в конце 2022 года) уступил право требования этого же долга московской профессиональной коллекторской организации «Феникс». По заключённому договору уступки прав требования кузбассовец в списке должников был указан под номером 24018, а сумма задолженности была определена в размере около 100 тысяч рублей. Именно эта коллекторская организация запустила процедуру взыскания просроченного долга, обратившись ещё через полтора года к мировому судье о вынесении судебного приказа. Судебный приказ был вынесен, но по заявлению мариинца впоследствии был отменён.

В результате коллекторская компания «Феникс» в марте 2025 года обратилась с требованием о взыскании долга в Мариинский городской суд Кемеровской области.

Но мариинец исковые требования коллекторской компании не признал, настаивая на отказе в их удовлетворении в связи с пропуском срока исковой давности.

Рассмотрев гражданское дело, суд установил, что должником действительно были нарушены условия кредитного договора (напомним, что ни одного платежа по кредитному договору не было внесено). При этом срок исковой давности истёк в октябре 2018 года, а коллекторская организация получила право требования долга с мариинца лишь в 2022 году, то есть уже с пропуском установленного законом срока. Соответственно, и в суд кредитор обратился также за пределами срока исковой давности.

В результате суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании с мариинца долга в размере около 100 тысяч рублей.

Профессиональная коллекторская организация не стала обжаловать решение суда. На днях оно вступило в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото:Мариинский городской суд