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Неравнодушные граждане помогли защитить новокузнечанку от противоправных действий

 В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал от очевидцев к многоквартирному дому на улице Тореза. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили потерпевшую и компанию граждан, удерживающих мужчину с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, на фоне употребления спиртных напитков предполагаемый виновник повстречал на улице знакомую и предложил отметить встречу. Местная жительница отказалась, в ответ злоумышленник стал проявлять агрессию и нанес ей несколько ударов кулаком. Случайные очевидцы произошедшего прекратили противоправные действия, сообщили о случившемся правоохранителям и стали удерживать обидчика женщины до прибытия патрульных Росгвардии.

 Стражи правопорядка задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия выражает признательность гражданам, которые оказывают содействие в обеспечении общественной безопасности. Для тех, кто желает внести свой вклад в поддержание правопорядка в регионе, Росгвардия предлагает различные возможности трудоустройства. Дополнительная информация о текущих вакансиях и процессе набора доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru.

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kuzbassnews.ru
24/06/2023
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