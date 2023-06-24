Неравнодушные граждане помогли защитить новокузнечанку от противоправных действий

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал от очевидцев к многоквартирному дому на улице Тореза. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили потерпевшую и компанию граждан, удерживающих мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне употребления спиртных напитков предполагаемый виновник повстречал на улице знакомую и предложил отметить встречу. Местная жительница отказалась, в ответ злоумышленник стал проявлять агрессию и нанес ей несколько ударов кулаком. Случайные очевидцы произошедшего прекратили противоправные действия, сообщили о случившемся правоохранителям и стали удерживать обидчика женщины до прибытия патрульных Росгвардии.

Стражи правопорядка задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия выражает признательность гражданам, которые оказывают содействие в обеспечении общественной безопасности. Для тех, кто желает внести свой вклад в поддержание правопорядка в регионе, Росгвардия предлагает различные возможности трудоустройства. Дополнительная информация о текущих вакансиях и процессе набора доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru.