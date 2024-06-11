Неравнодушные жители Кузбасса передают своё охотничье оружие бойцам на СВО

В Кузбассе владельцы гражданского оружия стали обращаться к сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с просьбой о содействии в безвозмездной передаче охотничьих гладкоствольных ружей для нужд СВО.

Кузбассовцы уже передали 9 единиц оружия, три из которых поступили в спецподразделения Росгвардии. В настоящее время гладкоствольное оружие используется в зоне специальной военной операции против беспилотных летательных аппаратов. Специалисты Росгвардии отмечают, что 12-й калибр наиболее эффективен в борьбе с вражескими дронами.

Инспекторы Росгвардии подчеркивают, что любой неравнодушный житель Кузбасса может передать охотничье оружие для нужд СВО. Для этого необходимо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Специалисты ведомства объяснят процедуру и помогут с передачей оружия.

В настоящее время на рассмотрении в отделах лицензионно-разрешительной работы находится 22 заявления на передачу оружия в зону СВО.

Фото: Росгвардия