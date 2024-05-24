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Несанкционированная свалка площадью более 1 га выявлена в Топкинском муниципальном округе Кузбасса

6 мая 2024 года при проведении выездного обследования в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области инспекторы Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов, расположенную на земельных участках сельскохозяйственного назначения и на смежных с ними землях.
Полученная в ходе контрольного (надзорного) мероприятия информация о захламлении земель на площади 10 522 кв. м направлена в адрес министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, а также в адрес муниципального образования. 
Кроме того, в целях оперативного принятия мер в отношении правообладателя земельного участка материалы выездного обследования направлены в ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу для рассмотрения и установления лиц, допустивших загрязнение почвы твердыми коммунальными отходами. Ликвидация свалки поставлена на контроль Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

 

Общество
kuzbassnews.ru
24/05/2024
Общество
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