Несоблюдение безопасной дистанции и отсутствие «страховки» привели кузбасского водителя к крупной задолженности

Житель Кузбасса весной 2024 года приобрёл за 100 тысяч рублей автомобиль ToyotaLiteIceNoah1997 года выпуска, и уже на следующий день совершил дорожно-транспортное происшествие, не выбрав безопасную дистанцию перед остановившимся у светофора автомобилем ScodaRapid. Ущерб в размере около 350 тысяч рублей 25-летний виновник ДТП возмещать отказался, в связи с чем владельцу повреждённого автомобиля ScodaRapidпришлось обращаться в суд.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что в середине марта 2024 года 25-летний житель Мариинска приобрёл за 100 тысяч рублей автомобиль Toyota Lite Ice Noah 1997 года выпуска. Но уже на следующий день не выбрал безопасную дистанцию перед остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем Scoda Rapid, совершив дорожно-транспортное происшествие. Вскоре выяснилось, что гражданская ответственность владельца автомобиля Toyota не была застрахована в установленном законом порядке, а добровольно возмещать сумму ущерба в размере около 350 тысяч рублей виновник ДТП отказывался, в связи с чем собственник автомобиля Scoda Rapid и обратился в суд с требованием взыскания с ответчика суммы причинённого ущерба.

В судебном заседании представитель виновника ДТП вину своего доверителя в совершении административного правонарушения не оспаривал, но посчитал завышенной сумму восстановительного ремонта по причине определения стоимости повреждённой крышки багажного отсека, которая была определена стоимостью оригинальной запчасти в размере 155 тысяч рублей. Представитель полагал, что данный элемент автомобиля можно заменить аналогом стоимостью около 30 тысяч рублей, который по качеству является идентичным оригинальным запчастям.

Однако судом эти доводы были отклонены.

«Использование при ремонте аналогов деталей, а также запасных частей, бывших в употреблении, снижает рыночную стоимость транспортного средства и нарушает права истца…», – резюмировал суд в своём решении.

В результате суд решил взыскать с виновника дорожно-транспортного происшествия не только стоимость услуг по восстановительному ремонту автомобиля и утрату его товарной стоимости, но и судебные расходы. Общая сумма, подлежащая выплате владельцу автомобиля ScodaRapid, составила около 370 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, представитель ответчика обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила принятое судом первой инстанции решение без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд