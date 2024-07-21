Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга

Врач-невролог Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.Р. Курбатова Елена Байдалина рассказала, насколько жара опасна для сосудов и головного мозга.

В жару сосудистой системе приходится особенно тяжело. Организм активно теряет влагу, кровь начинает сгущаться и повышается риск тромбоза. Это и является причиной инсульта.

Высокие температуры могут вызвать сильное перегревание организма, которое приведёт к нарушениям сознания, кровообращения и дыхательной функции.

«Летом существенно возрастает риск развития инсульта. Многие получают «мозговой удар» при работе на грядках, поэтому его часто называют дачным. Для того, чтобы питание мозга не нарушалось, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, - поясняет заведующая неврологическим отделением № 2, врач- невролог НГКБ № 1. - Повышенное потоотделение тоже может негативно сказываться на работоспособности мозга. На солнце из организма "выпаривается" не только жидкость, но и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования мозга, включая магний. Он помогает защищать мозг от нехватки кислорода и энергии, уменьшает риск тромбообразования. Неслучайно при инсульте у многих пациентов концентрация магния в крови очень низкая».

Поэтому важная рекомендация от специалиста такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды.

Чтобы в летний сезон избежать сосудистых катастроф, пейте больше жидкости, ешьте больше овощей и фруктов, регулярно измеряйте артериальное давление и проходите диспансеризацию и профилактические осмотры.

Записаться на диспансеризацию, вызвать врача на дом, а также записаться на прием к врачу можно через Госуслуги.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).