НкАЗ прошел сертификацию по международным стандартам ASI

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает об успешной сертификации еще пяти предприятий компании по стандартам международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Общее количество площадок РУСАЛа, сертифицированных по стандартам ASI Performance Standard и ASI Chain of Custody Standard, достигло 18.

Среди вновь сертифицированных предприятий компании – Новокузнецкий алюминиевый завод. Аудит на соответствие требованиям стандартов ASI проводит независимая аккредитованная компания BUREAU VERITAS CERTIFICATION RUS.

Стандарт ASI Performance Standard широко признан в мире в качестве единственного стандарта в области устойчивого развития в отношении всей производственно-сбытовой цепочки алюминия. Он был разработан во взаимодействии с представителями отрасли, потребителями и некоммерческими организациями. Требования стандарта охватывают 11 групп критериев, включающих деловую этику, управление, экологические аспекты, права человека и социальные аспекты деятельности.

Стандарт ASI Chain of Custody разработан для содействия компаниям алюминиевой отрасли, которые хотят предоставить своим клиентам и заинтересованным сторонам независимую гарантию ответственного производства и поставок продукции.

«Несмотря на турбулентность на международных рынках, РУСАЛ неуклонно сохраняет приверженность принципам устойчивого развития, обращая особое внимание на выстраивание ответственных взаимоотношений с сотрудниками, поставщиками, потребителями, жителями регионов ответственности компании. Расширение географии наших производств, соответствующих стандартам ASI, является подтверждением наших успехов в области внедрения лучших ESG-практик», – прокомментировал Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа.

РУСАЛ присоединился к международной Инициативе по ответственному управлению производством и потреблением алюминия (Aluminium Stewardship Initiative – ASI) в 2015 году и последовательно сертифицирует свои активы с 2019 года.

Фото: РУСАЛ