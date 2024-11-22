Новая Горная УК помогла благоустроить отдаленные районы Междуреченска

В рамках благотворительной программы «Новая Горная. Импульс развития территорий» компания помогла сделать уличное освещение в отдаленных районах Междуреченска – Притомске, Чебал-Су и Широком Логу. На эти цели направили 3,5 млн рублей.

Благодаря поддержке Новой Горной Управляющей Компании новый освещенный участок появился на улице Широкий Лог. Современные светодиодные светильники установили вдоль дороги от железнодорожного переезда до школы № 9. По этому пути жители возвращаются с работы, из школы и детского сада. При реализации проекта учли и эстетическую сторону – использовали опоры освещения парковых зон.

На улицах Сибирская, Пионерская, Красноармейская и Дружбы обновили светильники, смонтировали линию электропередач, по необходимости заменили и добавили опоры. Всего на выделенные средства установили 79 светильников, а общая протяженность освещенных улиц составила 3 км. Новое освещение повысит комфорт и безопасность жителей отдаленных районов.

Благотворительная программа «Новая Горная. Импульс развития территорий» направлена на развитие образования, культуры, спорта и комфортной среды в городах присутствия компании. Например, в этом году Новая Горная УК подарила Междуреченскому горностроительному техникуму экскаватор-погрузчик для практического обучения будущих водителей и машинистов, помогла обновить тренажерный зал «Меркурий» в Мысках, приобрела компьютерный класс междуреченскому филиалу КузГТУ. А в 2023 году компания помогла обновить три городские территории Междуреченска: пешеходную зону возле сквера на 101 квартале и территории возле домов по пр. 50 лет Комсомола, 15 и ул. Вокзальная, 64.

Фото: пресс-служба "Новая Горная"