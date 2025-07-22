Новая партия кузбасского мороженого экспортирована в Монголию под контролем Россельхознадзора

15 июля 2025 года в Кемерово инспектором Россельхознадзора оформлены необходимые документы для отгрузки в Монголию новой партии мороженого. Таким образом, 12,17 т лакомства, подготовленные аттестованной Службой предприятия, увеличили общий объем экспорта с начала года до 108,9 т. Это 60% от объема за весь 2024 год, когда в Монголию было отправлено 184,11 т холодного десерта.

Перед отправкой партия прошла документарный и лабораторный контроль в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Успешное подтверждение качества и безопасности стало основанием для оформления экспортного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что продукция подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и Монголии.

Перевозка мороженого до места назначения осуществлялась автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата формы 5d. В настоящее время партия уже поступила в адрес грузополучателя.