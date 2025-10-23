Новая партия кузбасского мороженого экспортирована в Монголию под контролем Россельхознадзора

16 октября 2025 года в Кемерово инспектором Россельхознадзора оформлены необходимые документы для отгрузки в Монголию новой партии мороженого. Таким образом, 10,69 т лакомства, произведённого предприятием, аттестованным Россельхознадзором, увеличили общий объем экспорта с начала года до 152,63 т.

Перед отправкой партия прошла документарный и лабораторный контроль в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Успешное подтверждение качества и безопасности стало основанием для оформления экспортного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что продукция подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и Монголии.

Перевозка мороженого до места назначения осуществляется автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата формы 5d.