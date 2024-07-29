Новая схема обмана жителей Кузбасса

На прошлой неделе в медиапространстве многих регионов России появились сообщения о новой схеме обмана жителей страны, являющихся участниками судебных заседаний. В Кузбассе также был зафиксирован аналогичный случай попытки получения доступа к личному кабинету портала «Госуслуги».

Напомним, что в Мариинский городской суд Кемеровской области от одного из участников судебного разбирательства поступила информация о том, что накануне судебного заседания ему поступил телефонный звонок.

Звонившее лицо, представившись сотрудником суда, с точностью озвучило фамилию, имя и отчество гражданина, а также дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер гражданского дела, в котором гражданин участвует в качестве ответчика. После этого звонившее лицо сообщило о направлении судом трёх судебных повесток через Единый портал государственных и муниципальных услуг, для получения которых гражданину было необходимо продиктовать цифровой код, который придёт ему на мобильный телефон. После того, как мариинец сообщил, что ему необходимо согласовать эти действия со своим представителем, звонок был прерван.

25 – 26 июля 2024 года об аналогичной схеме обмана участников судопроизводства сообщили в Верховном Суде Республики Алтай, в Управлении Судебного департамента в Новгородской области, в Удмуртской Республике, в Забайкальском крае и в Республике Саха (Якутия).

Сообщаем, что получение судебных извещений или копий судебных актов путём предоставления каких-либо дополнительных кодов либо паролей являются незаконными и не соответствуют действующему процессуальному законодательству.

В каждом из судебных извещений, которые направляются участникам судопроизводства, указаны телефонные номера, по которым можно уточнить любую информацию, связанную с рассмотрением дела.

Обращаем внимание участников судопроизводства: не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию злоумышленников и ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону свои персональные данные либо присланные пароли для совершения каких-либо действий.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд