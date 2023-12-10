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Новая врачебная амбулатория открылась в Юргинском округе

В деревне Новороманово Юргинского округа пациентов теперь принимают в новом модульном здании врачебной амбулатории. Медучреждение открылось в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

На строительство медпункта было выделено 15,6 млн рублей из федерального бюджета, а на оснащение — 1,7 млн рублей областных средств. Ранее пациентов принимали в здании, построенном в 50-е годы прошлого века. Общая площадь здания — почти 200 кв. метров. Здесь установлена новая мебель, холодильники и шкафы для хранения медикаментов. Медпункт рассчитан на оказание экстренной и неотложной помощи. Для этого приобретены кислородный концентратор, цифровой электрокардиограф, дефибриллятор и другое медицинское оборудование. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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10/12/2023
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