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Новогодние книжные выставки действуют в Тяжине

В читальном зале Тяжинской библиотеки имени Николая Ивановича Масалова оформлена книжная выставка «Метельно, красиво, сказочно». Здесь представлены книги и журналы, в которых читатели найдут интересные кулинарные рецепты, выкройки новогодних нарядов, веселые игры. Выставка украшена новогодними поделками, и создает читателям праздничное настроение.
На абонементе оформлена выставка-коллаж «Новый год на библиотечный порог», где представлены произведения зимней тематики самых разных жанров. Здесь можно выбрать для себя произведения классической и современной литературы, зарубежных и российских авторов. На выставке есть и замечательные зимние находки для подросткового чтения.
В зале интеллектуального и эмоционального чтения Тяжинской детской библиотеки читателей ждет книжная выставка «Снежный книгопад». Здесь представлены художественные произведения, в которых действие происходит зимой и связано с новогодними праздниками. Также оформлена выставка «Книжные новинки», где есть издания на любой вкус: невероятные приключения, захватывающие детективы, поучительные рассказы и волшебные сказки.

Фото: Тяжинская детская библиотека

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/01/2025
Культура
Тяжин
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