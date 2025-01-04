Новогодние книжные выставки действуют в Тяжине

В читальном зале Тяжинской библиотеки имени Николая Ивановича Масалова оформлена книжная выставка «Метельно, красиво, сказочно». Здесь представлены книги и журналы, в которых читатели найдут интересные кулинарные рецепты, выкройки новогодних нарядов, веселые игры. Выставка украшена новогодними поделками, и создает читателям праздничное настроение.

На абонементе оформлена выставка-коллаж «Новый год на библиотечный порог», где представлены произведения зимней тематики самых разных жанров. Здесь можно выбрать для себя произведения классической и современной литературы, зарубежных и российских авторов. На выставке есть и замечательные зимние находки для подросткового чтения.

В зале интеллектуального и эмоционального чтения Тяжинской детской библиотеки читателей ждет книжная выставка «Снежный книгопад». Здесь представлены художественные произведения, в которых действие происходит зимой и связано с новогодними праздниками. Также оформлена выставка «Книжные новинки», где есть издания на любой вкус: невероятные приключения, захватывающие детективы, поучительные рассказы и волшебные сказки.

Фото: Тяжинская детская библиотека