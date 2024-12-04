Новогодний визит-центр открылся в Тяжине

В библиотеке окружного центра жителям и гостям муниципалитета помогут выбрать новогодние мероприятия, проходящие в учреждениях культуры Тяжинского округа с декабря по январь. Это игровые программы, викторины, конкурсы, театрализованные представления и многое другое.

На базе визит-центра проходят акция поддержки военнослужащих в зоне СВО «Новогодняя открытка солдату» и акция «Новогодняя почта». Действует выставка-продажа сувенирной продукции новогодней тематики, выставка «Елка Победы». Кроме того организовано art-пространство «Новогодняя мастерская», где пройдут мастер-классы и рождественские встречи.

Теперь не нужно тратить время на поиск развлечений. Сотрудники центра помогут любому желающему сориентироваться во всем многообразии новогодней праздничной программы. Визит-центр действует по адресу: поселок Тяжинский, улица Советская, 1 «б».

Фото: Тяжинская детская библиотека