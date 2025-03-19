Новокузнечанке понадобилась тревожная кнопка соседа из-за агрессивного родственника

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги, поступившему с охраняемой квартиры на улице Новосёлов. В подъезде они пресекли конфликт между мужчиной и одной из жительниц дома. Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержали 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, 59-летняя женщина отказалась впустить в квартиру нетрезвого родственника. В ответ ранее судимый мужчина начал вести себя агрессивно, нарушая общественный порядок и оскорбляя хозяйку жилища. Испугавшись за свою безопасность, новокузнечанка попросила соседа нажать тревожную кнопку, установленную в его квартире.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия