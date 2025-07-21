Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Новокузнецк отметил День металлурга

Тысячи новокузнечан приняли участие в праздновании Дня металлурга. Ярким завершением РУСАЛ фестивAL#Поколение стало выступление звезды российской эстрады Миа Бойка.

На площади перед сценой в Саду алюминщиков желающие принять участие в празднике стали собираться еще за два часа до начала – Миа Бойка популярная у молодежи певица и увидеть своими глазами кумира решили тысячи жителей Новокузнецка и близлежащих городов и поселков.

Гости и жители города стали участниками танцевального флешмоба, ставили шумовой рекорд, дружно скандируя «С Днем металлурга», участвовали в викторинах и конкурсах, выигрывая призы. Также на сцене были награждены выдающиеся работники предприятия и представители трех самых многочисленных трудовых династий Новокузнецкого алюминиевого завода – их общий трудовой стаж составляет 1155 лет!

В этот вечер в Сад алюминщиков пришли 6 тысяч зрителей, заполнив площадь перед сценой. Новокузнечан поздравляла звезда российской эстрады Миа Бойка. На сцене выступали шоу барабанщиков «Beat-on», иллюзионист Михаил Шокита, шоу-балет «Затмение», дуэт «Кордис» и кавер-группа «Импульсы»

РУСАЛ ФестивAL «Поколение» прошел в 13 городах, где расположены предприятия компании. Традиция проводить масштабно и ярких праздников на День металлурга зародилась 25 лет назад, когда Олег Дерипаска начинал создавать современную алюминиевую промышленность России.

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

Культура
Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/07/2025
Культура
Общество
Экономика
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus