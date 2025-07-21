Новокузнецк отметил День металлурга

Тысячи новокузнечан приняли участие в праздновании Дня металлурга. Ярким завершением РУСАЛ фестивAL#Поколение стало выступление звезды российской эстрады Миа Бойка.

На площади перед сценой в Саду алюминщиков желающие принять участие в празднике стали собираться еще за два часа до начала – Миа Бойка популярная у молодежи певица и увидеть своими глазами кумира решили тысячи жителей Новокузнецка и близлежащих городов и поселков.

Гости и жители города стали участниками танцевального флешмоба, ставили шумовой рекорд, дружно скандируя «С Днем металлурга», участвовали в викторинах и конкурсах, выигрывая призы. Также на сцене были награждены выдающиеся работники предприятия и представители трех самых многочисленных трудовых династий Новокузнецкого алюминиевого завода – их общий трудовой стаж составляет 1155 лет!

В этот вечер в Сад алюминщиков пришли 6 тысяч зрителей, заполнив площадь перед сценой. Новокузнечан поздравляла звезда российской эстрады Миа Бойка. На сцене выступали шоу барабанщиков «Beat-on», иллюзионист Михаил Шокита, шоу-балет «Затмение», дуэт «Кордис» и кавер-группа «Импульсы»

РУСАЛ ФестивAL «Поколение» прошел в 13 городах, где расположены предприятия компании. Традиция проводить масштабно и ярких праздников на День металлурга зародилась 25 лет назад, когда Олег Дерипаска начинал создавать современную алюминиевую промышленность России.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа