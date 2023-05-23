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Новокузнецкая школьница Виктория Бегаева отправится в экспедицию РУСАЛа в национальный парк «Красноярские Столбы»

В промышленно-экологической экспедиции «Экопоколение», которая состоится с 14 по 18 августа в национальном парке «Красноярские Столбы», примут участие школьники, увлекающиеся экологией, биологией и краеведением, из 11 городов и поселков России: Краснотурьинска (Свердловская область), Бокситогорска (Ленинградская область), Бирюсинска, Тайшет, Большелуга и Братска (Иркутская область), Кандалакши (Мурманская область), Красноярска и Ачинска (Красноярский край), Саяногорска (Республика Хакасия). Кузбасс будет представлять ученица новокузнецкой школы № 50 Виктория Бегаева.

В экспедицию отправятся дети, активно участвующие в экоакциях и победители экологических конкурсов и олимпиад федерального и регионального уровней. Чтобы попасть в число счастливчиков, подростки изучали видеолекции национального парка, узнавали об особенностях охраняемой природной территории, ее истории, научных исследованиях, работе по спасению краснокнижных и исчезающих видов флоры и фауны. Дети отвечали на вопросы викторины, часть из них касались природоохранной деятельности РУСАЛа, основу которой 20 лет назад заложил основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска.  Кроме того, каждый заявившийся прислал небольшое эссе, в котором рассказал, почему ему интересно принять участие в экспедиции. Победителями отборочного этапа стали школьники, набравшие наибольшее количество баллов.

«ЭкоПоколение» – новый формат эковоспитания школьников в условиях особо охраняемой природной территории. Дети будут проживать в отдельных домиках, построенных в научно-познавательном центре «Нарым». Это место примечательно тем, что в период с 1949 по 2000 год здесь работал живой уголок «Приют доброго доктора Айболита», в котором первый зоолог Столбов Елена Крутовская лечила животных и птиц, пострадавших от рук браконьеров. Сейчас на этом месте обустроен центр для экологического образования и воспитания школьников, оснащенный всеми современными техническими средствами, способствующими эффективному погружению в природоохранную тематику.

Участников экспедиции ждут волонтерские акции, занятия с учеными, экскурсии по Столбам, Красноярску и Дивногорску, поездки на предприятия компании РУСАЛ.  Подростки узнают о том, что делают алюминщики, чтобы снизить нагрузку на экологию городов. В частности, на Красноярском алюминиевом заводе сотрудники расскажут о глобальной перестройке предприятия, подготовку к которой сейчас ведет КрАЗ.

 - Совместно с компанией РУСАЛ мы готовим интересную программу для экспедиции, чтобы ребятам, приехавшим к нам из разных уголков России, было и любопытно, и познавательно. Мы  вдохновим детей на новые экологические инициативы, чтобы по возращении домой им захотелось улучшить жизнь вокруг себя, в своем городе или районе, - отметила заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Национального парка «Красноярские Столбы» Татьяна Юшкова.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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23/05/2023
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