Новокузнецкие медики рассказали о профилактике гепатита С

С 10 по 16 марта в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 имени Г.П. Курбатова проходила профилактическая неделя по борьбе с заражением и распространением вирусного хронического гепатита С.

Со студентами медицинского колледжа встретились старшие медицинские сестры стационарных отделений.

Профилактическая лекция для молодежи всегда полезна. Медицинские работники пояснили, что заражение гепатитом С происходит при попадании в организм человека биологических жидкостей больного человека. Чаще всего, инфицирование происходит в сомнительных тату- и маникюрных салонах, работающих без лицензии и частных зубных кабинетах. Заболевание протекает бессимптомно.

Вирус в течение нескольких десятков лет способен привести к циррозу или раку печени.

«Лечение и предотвращение распространения хронического вирусного гепатита С – стратегическое направление развития здравоохранения. Поэтому главной задачей в борьбе с болезнью является снижение смертности и числа новых случаев заболеваемости», - рассказывает врач-инфекционист НГКБ№ 1 Павел Шайхутдинов.

Также врач-инфекционист добавил, что с 2024 года в рамках территориальной программы ОМС пациенты с вирусным гепатитом С имеют возможность проходить лечение в амбулаторных условиях.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).