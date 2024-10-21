Новокузнецкие росгвардейцы задержали агрессивного горожанина, попытавшегося укрыться в цветочном магазине

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия мужчины на остановочном павильоне. Задержанный мог представлять угрозу для работников торговли.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к остановочному павильону на улице Косыгина. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили обстоятельства вызова и задержали для выяснения обстоятельств 32-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который пытался укрыться в цветочном магазине.

По предварительной информации, ранее судимый мужчина после злоупотребления спиртными напитками пришел в торговый объект для покупки дополнительной порции спиртного. После того, как кассир сообщила об отсутствии товара, горожанин начал нарушать общественный порядок, выражаясь в адрес работницы грубой нецензурной бранью. Для обеспечения собственной безопасности женщина нажала на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе.

Подробная информация о наборе на службу доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия