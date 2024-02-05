Новокузнецкие росгвардейцы задержали похитителя верхней одежды из спортивного магазина

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил куртку из спортивного магазина, а затем вернулся.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу от правоохранителей в городской торговый центр по улице ДОЗ. В одном из отделов спортивной одежды стражи правопорядка обнаружили кузбассовца, который может быть причастен к краже верхней одежды. Для выяснения обстоятельств наряд Росгвардии задержал 22-летнего жителя Киселевска.

По предварительной информации, ранее молодой человек взял понравившуюся куртку стоимостью более 5 000 рублей, зашел в примерочную и повредил антикражный датчик. Похищенный товар гражданин надел на себя и покинул торговую точку без оплаты одежды. Спустя время житель Киселевска вернулся в магазин. Работники узнали злоумышленника и обратились к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия