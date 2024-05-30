Новокузнецкие школьники отправятся в эколого-промышленную экспедицию РУСАЛа «ЭкоПоколение-2024»

В ее составе - несколько десятков учащихся 8-11 классов, увлеченных экологией, биологией, краеведением из городов, где работают предприятия РУСАЛа - Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской, Мурманской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми, Волгограда. Для включения в состав экспедиции подростки изучали видеолекции заповедных территорий, отвечали на вопросы викторины и писали эссе, рассказывающее о личном экологическом опыте. В список победителей вошли молодые люди, набравшие наибольшее количество баллов.

В Новокузнецке лучшие результаты показали воспитанники Станции юных натуралистов, ученики 8 класса новокузнецкого лицея №34 Михаил Ростов и Дарья Катанаева. Ребята – активные участники экологического движения, в том числе организуемой РУСАЛом акции «День реки».

Михаил узнал о конкурсе от своего руководителя на Станции юных натуралистов Татьяны Фирсовой.

- Я прочитал предлагаемую программу смены, она мне очень понравилась и решил попробовать: подал заявку, выполнил необходимые условия, - рассказывает он. – Теперь жду августа, ведь в этой экспедиции я смогу познакомиться с единомышленниками со всей Сибири, которые, как и я, любят природу, увлекаются экологией и уже сейчас, пусть и по мере своих детских возможностей, меняют экоситуацию в лучшую сторону.

Дарья Катанаева – призер и победитель региональных научно-практических конференций, участница городских экологических акций.

Во время экспедиций школьники познакомятся с особенностями работы сотрудников заповедных зон, примут участие в экоакциях, посетят промышленные предприятия РУСАЛа, где своими глазами увидят, какими темпами идет экологическое и технологическое обновление заводов компании. В экорадиошколе издания «Комсомольская правда» ребята получат первые навыки работы в экожурналистике.

- Мы делаем этот проект третий год и отмечаем, что школьники, которые заявляются в него, в своих городах и селах являются настоящими «звездочками» экодвижения – убирают прибрежные территории, высаживают деревья, собирают макулатуру. И в этом году на наш конкурс отозвались ребята, которые успели стать победителями федеральных экологических проектов. Есть те, кто давно сотрудничает с заповедными территориями и разрабатывает проекты по охране природы и экопросвещению. Это значит, что этим летом к нам вновь приедут люди увлеченные, заинтересованные в развитии природоохранных инициатив, которые в будущем будут настоящими эколидерами, - отметила заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму национального парка «Красноярские Столбы» Татьяна Юшкова.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа