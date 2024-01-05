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Новокузнецкие врачи назвали алкоголь - основной причиной отравлений и травматизма в праздники

Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы  N 1 предупреждают, алкоголь является основной причиной отравлений, заболеваний ЖКТ и несчастных случаев k, количество которых в праздники заметно увеличилось.

Алексей Близнюк, врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения НГКБ N 1 назвал условно безопасные дозы употребления алкоголя.

"По рекомендациям ВОЗ для женщин доза – не более 30 г. чистого спирта (примерно 1,5 бутылки пива, 80 мл. водки, два бокала сухого вина, для мужчин – не более 40 г. чистого спирта (около двух бутылок пива, 100 мл. водки или трех бокалов сухого вина), - говорит медицинский работник. - Важно помнить, что эта, пусть и условно безопасная норма, не должна превышаться, в том числе, и в новогодние каникулы".

Однако, именно в это время люди чаще всего получают травмы. Особенно, находясь в стадии алкогольного опьянения.

Основные причины травм в новогодние праздники по словам врача-травматолога амбулаторного травматооогического отделения НГКБ N 1 Михаила Баранова​, неосторожное поведение в состоянии опьянения. Алкоголь снижает концентрацию внимания, координацию движений и тормозит реакцию. В результате человек может не заметить опасность и получить травму.

"Небрежное обращение с пиротехникой - ещё одна проблема и случай обращения в медицинское учреждение, - рассказывает Михаил Юрьевич. - Фейерверки и петарды могут быть опасны, если ими пользоваться неправильно. В результате неосторожного обращения с пиротехникой можно получить ожог, травму глаза или даже лишиться жизни. Так что пиротехника - это не игрушки". 

Другие причины, которые также обозначили медицинские работники, это дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы, пожары и обморожения. И большинство из них происходит в стадии алкогольного опьянения. 

​Пресс-служба НГКБ  N 1 (фото) 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/01/2024
Здоровье
Новокузнецк

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