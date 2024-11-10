Новокузнецкие врачи рассказали о душевном комфорте

Врач-невролог, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой медицинской реабилитации НГИУВа Марина Жестикова и заведующий отделением медицинской реабилитации Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова рассказали о техниках снятия стресса, душевном комфорте бойцам отряда ОМОН "Рубеж". Встреча состоялась в зале рапортов лечебного учреждения.

"Душевный комфорт неразрывно связан с качеством жизни. Все мы понимаем, что тревога и стресс – неотъемлемые части нашей жизни, ведь у каждого человека бывают моменты и ситуации, вызывающее беспокойство. Наши сегодняшние гости - люди особые. Поэтому им важна и нужна поддержка, - рассказывает заведующий отделением амбулаторной медицинской реабилитации. -

Поэтому доступным языком говорим о способах поддержания состояния внутреннего спокойствия и душевного комфорта. некоторые ребят мы знаем лично,они проходили и продолжают проходить реабилитацию в ашей больнице".

Пресс-служба НГКБ №1 (фото).