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Новокузнецкий алюминиевый завод с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин

Министр осмотрел основные производственные подразделения завода, где идет масштабная модернизация – переводимые на новые технологии электролизеры, газоочистную установку «сухого» типа (СГОУ-82) собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа.

Также Алексей Гришин посетил станцию химводоочистки, которая с 2013 года работает по принципу замкнутого водооборота и полностью позволила ликвидировать сброс сточных вод в реку Кульяновка – теперь они собираются, очищаются до уровня технической воды и возвращаются в производство.

К слову, природоохранная программа НкАЗа включена в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» с 2019 года. За это время РУСАЛ инвестировал в модернизацию НкАЗа свыше 6 млрд рублей собственных средств.

В литейном отделении министру промышленности и торговли продемонстрировали процесс производства алюминиевых слитков – от заливки до упаковки. Литейное оборудование позволяет изготавливать готовую продукцию, отвечающую любым запросам российских и иностранных потребителей.

- Радует, что Новокузнецкий алюминиевый завод не только снижает нагрузку на экологию, но и уделяет большое внимание качеству производимой продукции, - отметил Алексей Гришин.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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kuzbassnews.ru
06/08/2025
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