Новокузнецкий медик рассказал о вреде наркотиков

Наркоманию, без преувеличения, можно назвать самым страшным явлением нашего времени. За мнимой эйфорией прячутся смертельные разрушения жизненно важных органов и систем организма. К каким необратимым последствиям может привести употребление наркотических веществ – рассказывает заведующая терапевтическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова Наталья Александровна Трофименко:

- У таких пациентов в первую очередь страдают клетки мозга и рецепторы серотонина. В результате наркоманам становится труднее положительно воспринимать действительность. Также у них существенно ухудшаются когнитивные способности. Репродуктивная функция постепенно угасает, а хронические заболевания проявляют себя с новой силой, входят в стадию обострения. Чем дольше человек находится в стадии зависимости от наркотических веществ, тем сильнее прогрессируют нарушения в организме, тем тяжелее становятся последствия.

Скажу вам, как врач-терапевт, страдают все органы. Печень, например, отвечающая за обезвреживание токсинов, страдает от постоянной нагрузки, что может привести к циррозу. Сердце истощается от чрезмерной стимуляции, а иммунитет резко падает. Использование общих шприцев и пренебрежение гигиеной увеличивают риск заражения опасными заболеваниями, такими как гепатиты, сифилис и ВИЧ.

Со временем у человека исчезают прежние интересы, появляются подавленность, безразличие, необъяснимая агрессия, проблемы со здоровьем. Внешний вид наркозависимого сильно меняется: зубы портятся, кожа покрывается высыпаниями, руки дрожат, взгляд становится пустым, а умственные способности снижаются.

Любое психоактивное вещество влияет на психику, вызывая тревогу, панику, а позже бред и галлюцинации. Со временем наркотики перестают приносить радость, а становятся лишь средством для поддержания подобия нормального самочувствия. Жизнь без них превращается в невыносимую пытку.

Более того, наркотики могут стимулировать развитие психических заболеваний, таких как шизофрения. Некоторые галлюциногены могут накапливаться в тканях мозга, отравляя его даже после отказа от наркотиков.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).