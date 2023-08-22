Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в новом чемпионате России по регби

Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в чемпионате России по регби сезона 2023/24. Вечером 21 августа команда из южной столицы Кузбасса в матче третьего тура в Дзержинске переиграла местный «Химик». Счет в самом дебюте встречи открыли хозяева, однако уже к 17-й минуте новокузнечане перехватили лидерство и больше его не отдавали. Первый тайм завершился со счетом 22:8 в их пользу, финальный свисток зафиксировал победу «кузни», 29:15. Самым результативным игроком матча стал южноафриканский легионер «Металлурга» защитник Эрл Даури, в активе которого 14 очков. 10 баллов новокузнечанам добавил его соотечественник и коллега по амплуа Дин Гордон, еще пять – принёс другой игрок линии обороны, Виктор Козловский. Фото: пресс-служба РК «Химик»

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/08/2023
Спорт
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus