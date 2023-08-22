Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в новом чемпионате России по регби

Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в чемпионате России по регби сезона 2023/24. Вечером 21 августа команда из южной столицы Кузбасса в матче третьего тура в Дзержинске переиграла местный «Химик». Счет в самом дебюте встречи открыли хозяева, однако уже к 17-й минуте новокузнечане перехватили лидерство и больше его не отдавали. Первый тайм завершился со счетом 22:8 в их пользу, финальный свисток зафиксировал победу «кузни», 29:15. Самым результативным игроком матча стал южноафриканский легионер «Металлурга» защитник Эрл Даури, в активе которого 14 очков. 10 баллов новокузнечанам добавил его соотечественник и коллега по амплуа Дин Гордон, еще пять – принёс другой игрок линии обороны, Виктор Козловский. Фото: пресс-служба РК «Химик»