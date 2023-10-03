Новокузнецкий «Металлург» одолел прямого конкурента в чемпионате России по регби

Новокузнецкий «Металлург» выиграл важный матч в чемпионате России по регби. На своем поле 2 октября «сталевары» одолели московское «Динамо».

Новокузнечане начали создавать отрыв в счете в середине первого тайма и к свистку на перерыв повели, 29:6, практически сняв вопрос о победителе. Во второй половине «кузня» продолжила наращивать преимущество и в определенный момент лидировала с перевесом 30 очков – 41:11.

В концовке встречи гости несколько сократили разрыв, но на итог противостояния это не повлияло. «Металлург» праздновал победу со счетом 41:30.

Самым результативным игроком матча стал южноафриканский легионер новокузнечан Эрл Даури, набравший 21 балл. Он довел общее количество заработанных очков в чемпионате до 83 и вышел на первое место по этому показателю среди регбистов всех клубов.

Вячеслав Шалунов, главный тренер РК «Металлург»:

– Мы очень серьезно готовились к поединку с «Динамо». Нужно было реабилитироваться после двух подряд поражений от этой команды в концовке прошлого сезона. И здорово, что мы это сделали. Сработал ряд заготовок. Думаю, в целом тот рисунок игры, который выбрал «Металлург», оказался неожиданным для соперника. Немного подпортило впечатление то, что в концовке пропустили две результативных атаки гостей. Будем разбираться, почему это произошло. Потери, фолы, желтые карточки – все это нужно стремиться сводить к минимуму.

Победа позволила «Металлургу» заметно поправить турнирное положение. Кузбасская команда поднялась с 8-й на 6-ю позицию в чемпионате. Сейчас у новокузнечан 9 очков после 6 встреч, они отстают от идущего пятым «Динамо» на 5 баллов и при этом имеют игру в запасе.

Следующий матч в чемпионате страны для «Металлурга» также будет домашним. В воскресенье, 8 октября, в 13:00 на стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 28) подопечные Вячеслава Шалунова примут казанскую «Стрелу».

Фото: пресс-служба РК «Металлург»