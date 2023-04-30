Новокузнецкий «Металлург» разгромил «Славу» из Москвы в чемпионате России по регби

Новокузнецкий «Металлург» нанес московской «Славе» крупное поражение в чемпионате России по регби. Встреча, проходившая на поле «сталеваров» 29 апреля, завершилась победой хозяев со счетом 65:17. Вопрос о результате поединка фактически был снят уже после первых 25 минут игры. За это время «Металлург» положил «Славе» шесть попыток (одна попытка равнозначна одному голу в футболе или хоккее – Прим. ред.) и повел, 36:0. В дальнейшем московскому коллективу удалось размочить счет, при этом общий отрыв «кузни» продолжал увеличиваться. К финальному свистку он достиг 48 очков. Таким образом, «Металлург» взял у «Славы» убедительный реванш за поражение в гостях (0:13) в первом круге чемпионата страны. Успех в минувшем поединке позволил «Металлургу» обойти «Славу» и подняться на шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего пятым монинского «ВВА-Подмосковья» теперь составляет всего два очка. Самым результативным игроком матча «Металлург» – «Слава» стал нападающий и капитан новокузнечан Антон Сычев, который сделал хет-трик из попыток и принес команде 15 очков. Сычев довел общее число попыток в чемпионате до 10 и вышел на третье место по этому показателю среди всех регбистов, участвующих в турнире. – Матч для «Металлурга» получился успешным, счёт, как говорится, на табло, – отметил Сычев. – Многое в этот день получалось на поле, проводили успешные атаки за счет как командной игры, так и индивидуальных действий. Сделали то, о чем нас просили тренеры, в результате получилось набрать столько очков. Сейчас главное не расслабляться, а так же усердно работать и готовиться к следующим матчам. Началась решающая стадия сезона, нужно стараться набирать очки в каждом туре. После противостояния со «Славой» новокузнецкий «Металлург» проведёт поединок на выезде: 13 мая в Красноярске против «Енисея-СТМ». Далее кузбасские регбисты 21 мая дома в 17:00 примут московское «Динамо». Фото: Егор Белобородов / Пресс-служба РК «Металлург