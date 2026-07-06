Новокузнецкий ОМОН «Рубеж» отработал беспарашютное десантирование с вертолета Ми-8

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу совместно с экипажем авиационного отряда специального назначения провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.

Практические занятия проходили на различных высотах в режиме зависания воздушного судна. Бойцы спецподразделения под руководством опытных инструкторов выполнили скоростной спуск по канату в полной боевой экипировке. По словам специалистов, подобные элементы требуют от каждого сотрудника высокой физической подготовки, точной координации движений и строгого соблюдения мер безопасности.

После приземления росгвардейцы оперативно заняли назначенные рубежи и приступили к выполнению учебно-тактических задач. В ходе тренировки особое внимание уделялось слаженности действий групп, скорости выхода в район выполнения задачи и взаимодействию с экипажем вертолета.

Подобные тренировки являются неотъемлемой частью подготовки сотрудников ОМОН «Рубеж» и позволяют совершенствовать навыки, необходимые для успешного выполнения служебно-боевых задач в различных условиях оперативной обстановки.

Фото: Росгвардия