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Новокузнецкий ОМОН «Рубеж» отработал беспарашютное десантирование с вертолета Ми-8

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу совместно с экипажем авиационного отряда специального назначения провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.

Практические занятия проходили на различных высотах в режиме зависания воздушного судна. Бойцы спецподразделения под руководством опытных инструкторов выполнили скоростной спуск по канату в полной боевой экипировке. По словам специалистов, подобные элементы требуют от каждого сотрудника высокой физической подготовки, точной координации движений и строгого соблюдения мер безопасности.

После приземления росгвардейцы оперативно заняли назначенные рубежи и приступили к выполнению учебно-тактических задач. В ходе тренировки особое внимание уделялось слаженности действий групп, скорости выхода в район выполнения задачи и взаимодействию с экипажем вертолета.

Подобные тренировки являются неотъемлемой частью подготовки сотрудников ОМОН «Рубеж» и позволяют совершенствовать навыки, необходимые для успешного выполнения служебно-боевых задач в различных условиях оперативной обстановки.

 

Фото: Росгвардия

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/07/2026
Спорт
Новокузнецк
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