Новокузнецкий ОМОН «Рубеж» пополнил банк крови для помощи кузбассовцам

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», направленной на пополнение регионального банка крови. На территорию подразделения прибыла выездная бригада станции переливания крови, специалисты которой организовали сбор биоматериала на месте.

В донорстве приняли участие более двадцати бойцов отряда. Всего в ходе акции было заготовлено около 12 литров крови, которые будут направлены пациентам, нуждающимся в экстренной помощи.

Командир спецподразделения полковник Андрей К. отметил, что участие в донорских инициативах давно стало частью внутренней культуры отряда: «Мы прекрасно понимаем, насколько хрупкой бывает человеческая жизнь. Донорство – это реальная возможность помочь тем, кто оказался в беде. Наши сотрудники всегда откликаются, потому что знают: каждая сданная единица крови может подарить кому-то шанс».

Специалисты станции переливания крови поблагодарили бойцов за стабильную поддержку. Росгвардейцы призывают всех желающих, кто чувствует в себе силы и готов помочь людям в тяжелой ситуации, обращаться в ближайший донорский центр.

 

Фото: Росгвардия

01/12/2025
