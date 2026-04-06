Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Новосибирский военный институт Росгвардии принял юнармейцев Кузбасса

В Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась профориентационная экскурсия для юнармейцев Центра военной специальной подготовки молодежи «Витязь» из Кемерова и Ленинска-Кузнецкого.

В ходе визита юнармейцы подробно ознакомились с учебно-материальной базой института, его историей и традициями. Особый интерес вызвало посещение музея, где представлены уникальные экспонаты, отражающие этапы становления и развития учебного заведения, а также вклад выпускников института в обеспечение безопасности страны.

Гости также смогли понаблюдать за учебным процессом курсантов. Юнармейцам продемонстрировали элементы подготовки будущих офицеров Росгвардии, включая занятия по тактике, строевой выучке и специальным дисциплинам. Это позволило наглядно оценить высокий уровень организации образовательного процесса в институте.

Отдельным этапом стало знакомство с образцами военной техники, применяемой в учебном процессе. Юнармейцы получили возможность рассмотреть технику вблизи и узнать о ее назначении и особенностях эксплуатации.

По итогам визита многие юнармейцы выразили заинтересованность в поступлении в Новосибирский военный институт Росгвардии, рассматривая его как перспективную площадку для получения качественного образования и дальнейшей службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
06/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus