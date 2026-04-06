Новосибирский военный институт Росгвардии принял юнармейцев Кузбасса

В Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась профориентационная экскурсия для юнармейцев Центра военной специальной подготовки молодежи «Витязь» из Кемерова и Ленинска-Кузнецкого.

В ходе визита юнармейцы подробно ознакомились с учебно-материальной базой института, его историей и традициями. Особый интерес вызвало посещение музея, где представлены уникальные экспонаты, отражающие этапы становления и развития учебного заведения, а также вклад выпускников института в обеспечение безопасности страны.

Гости также смогли понаблюдать за учебным процессом курсантов. Юнармейцам продемонстрировали элементы подготовки будущих офицеров Росгвардии, включая занятия по тактике, строевой выучке и специальным дисциплинам. Это позволило наглядно оценить высокий уровень организации образовательного процесса в институте.

Отдельным этапом стало знакомство с образцами военной техники, применяемой в учебном процессе. Юнармейцы получили возможность рассмотреть технику вблизи и узнать о ее назначении и особенностях эксплуатации.

По итогам визита многие юнармейцы выразили заинтересованность в поступлении в Новосибирский военный институт Росгвардии, рассматривая его как перспективную площадку для получения качественного образования и дальнейшей службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации.

