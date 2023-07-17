Новые центры «IТ-куб» открываются в Кузбассе

В Ленинске-Кузнецком на базе школы № 37 с нового учебного года начнет работать центр цифрового образования детей «IT-куб». Он создан при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», который инициировал Президент России Владимир Путин. Школьники будут изучать программирование, робототехнику, а также работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности.

В год в «IT-кубе» смогут заниматься 400 школьников. Мероприятия на базе центра по всем направлениям охватят не менее 1500 детей от 8 до 18 лет. На оснащение выделено более 20 млн рублей. Сейчас в учебных помещениях идет ремонт. Необходимое оборудование уже поступило: это ноутбуки, очки виртуальной реальности, 3D-принтер и сканер, набор для программирования роботов.



Обучение будут вести по двум обязательным направлениям («Программирование роботов», «Программирование на Python») и четырем вариативным («Основы алгоритмики и логики», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Разработка VR/AR приложений»). В центре также будут проводить конкурсы, олимпиады, соревнования, чемпионаты, фестивали по конструированию, моделированию, робототехнике и программированию.



Центры развития IT-компетенций для школьников «IT-куб» уже работают в Кемерове и Новокузнецке. В 2023 году планируется открыть еще четыре центра цифрового образования — в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинск-Кузнецком и Юрге.

Фото: пресс-центр правительства Кузбасса