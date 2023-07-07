Новый протез участнику СВО из Кузбасса

Представители Отделения Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу, регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и филиала Московского протезно-ортопедического предприятия встретились с Артуром Пфлигером, ветераном СВО, в 2022 году получившим минно-взрывное осколочное ранение и нуждающимся в обеспечении протезами нижней конечности.

Сейчас у Артура уже есть протез, полученный им по линии Министерства обороны. Мужчина обратился в региональное Отделение СФР с просьбой обеспечить его протезом для купания. В Социальном фонде ветерану СВО дали направление на получение технического средства реабилитации. Новый протез расширит его возможности: позволит комфортно и без посторонней помощи принимать гигиенические процедуры, купаться в водоемах, отдыхать на природе. Об этом рассказал Иван Кинтоп, специалист Кемеровского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия, где будет изготовлен протез.

«Социальный фонд на особом контроле держит работу с участниками, ветеранами СВО и их семьями, в том числе в направлении обеспечения техническими средствами реабилитации. Большинство задач решается благодаря плотному взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» и другими организациями», – отметил Михаил Окунев, заместитель управляющего Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу.

Скоро Артур Пфлигер, продолжающий службу по контракту с МО РФ в родной Юрге, сможет вместе с женой и дочерями отдохнуть на речке. Он поблагодарил специалистов всех структур, которые принимают участие в решении вопросов, возникающих у участников СВО и членов их семей, поддерживают их и создают условия для полноценной и эффективной жизни.

Фото: ОСФР